BioShock, il film Netflix è ufficiale: cosa sappiamo al momento

Netflix sta collaborando con Take-Two Interactive e la sussidiaria 2K per la produzione di un film basato sulla popolare serie videoludica di BioShock. Lo riporta in anteprima il portale Deadline, che spiega come l'adattamento sarà realizzato in collaborazione con Vertigo Entertainment di Roy Lee.

BioShock, cosa sappiamo sul film e quando uscirà su Netflix?

Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive, ha spiegato:

“Netflix è tra i narratori migliori e più lungimiranti di tutto l'intrattenimento contemporaneo. Siamo entusiasti che condividano la nostra visione e il nostro impegno per il franchise di BioShock, amato da milioni di fan in tutto il mondo. Lo studio Cloud Chamber di 2K è impegnato nello sviluppo attivo della prossima iterazione della serie e, insieme alla nostra partnership con Netflix, rimaniamo altamente fiduciosi che la serie continuerà ad affascinare e coinvolgere il pubblico come mai prima d'ora“.

Difficile dire al momento quando il film arriverà effettivamente su Netflix. Dalle parole di Zelnick traspare un progetto ancora in fase embrionale, per cui dovremo aspettare un po' di tempo prima di saperne qualcosa in più.

Non è la prima volta del resto che si cerca di realizzare una pellicola cinematografica su BioShock: ci aveva già provato Universal, con vari tentativi andati a vuoto. Gore Verbinski, regista de “I Pirati dei Caraibi”, aveva firmato per dirigere un adattamento già nel 2008 con soggetto di John Logan, ma che venne poi abbandonato per problemi di budget.

Un secondo concreto tentativo è stato fatto con il registra Juan Carlos Fresnadillo, ma anche quello venne infine annullato nel 2013, dato che lo studio non era riuscito a raggiungere un accordo circa il budget del film.

Ora finalmente ci siamo: e nel frattempo viene confermato che Cloud Chamber continua a lavorare su BioShock 4, di cui si spera di avere maggiori informazioni entro la fine dell'anno.