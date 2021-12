Bioshock 4 uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S? Sembra di sì

Bioshock 4 potrebbe uscire soltanto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. È quanto suggerisce il profilo Linkedin di un membro di Cloud Chamber, il team che si sta occupando del progetto, che lavora come Principal Systems Engineer.

Dalle sue mansioni apprendiamo quelli che potrebbero essere alcuni dettagli sul gioco: l'uso di Unreal Engine 5, l'integrazione corretta del motore grafico e il supporto a PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Quest'ultima informazione è interessante perché si era parlato di un'esclusiva per PS5: salvo indicazioni differenti, la cosa pare dunque smentita.

Per il resto, ci pensa Faizan Shaikh su Twitter ad aggiungere pepe alla minestra: la pre-produzione del gioco sarebbe partita nel settembre 2017 su Unreal Engine 4, prima di essere trasferito al motore grafico di ultima generazione. Il direttore creativo pare sia al lavoro sul titolo dal maggio 2018: inoltre, i recenti leaks provenienti dai database di Nvidia GeForce suggerivano un lancio nel 2022, che sembra molto probabile.

Il titolo dovrebbe chiamarsi semplicemente Bioshock 4 e sarà ambientato in una città completamente inedita: non è chiaro se vi saranno collegamenti diretti o indiretti con i precedenti capitoli. Ricordiamo in tal senso che il creatore della serie, Ken Levine, non sta partecipando al progetto.

Per il resto, il fatto che si parli di PlayStation 5 e Xbox Series X/S non esclude il PC dal contesto, che anzi diamo parecchio per scontato. La precisazione però finirebbe per togliere del tutto eventuali versioni per PlayStation 4 e Xbox One, con un progetto che sarebbe quindi esclusivo a piattaforme current-gen.

L'impressione è che l'annuncio ufficiale e le prime informazioni arriveranno entro la prima metà del 2022.