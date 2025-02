Bilancia smart: sali sopra e ottieni 46 dati unici su di te (innovativa)

Una bilancia che supera di gran lunga i modelli cosiddetti “smart” perché integra al suo interno un sistema creato ad hoc e che fornisce ben 46 dati sulla tua persona. Ebbene, questo prodotto di Healthkeep è innovativo sotto tutti i punti di vista e dedicato a chi ama tenere sotto controllo il proprio corpo. Se sei stanco di basare la tua autostima semplicemente su un numero che non ti fornisce altre informazioni, questa bilancia fa per te. Collegati e acquistala con soli 118,40€ su Amazon, lo sconto del 26% fa scendere il prezzo per un affare niente male.

Bilancia smart e connessa: tutto ciò che c’è da sapere

Alla vista sembra una delle più classiche ma più la osservi, più puoi renderti conto che è speciale. Infatti la bilancia smart in questione non solo ha una pedana su cui sali ma ha anche due elettrodi aggiuntivi collegati a una manopola da tenere tra le mani. Grazie a un totale di 8 elettrodi puoi fare affidamento su rilevazioni accurate, veritiere e soprattutto precise.

Veniamo a noi, il dispositivo si collega via Bluetooth e WiFi al tuo smartphone. L’applicazione per Android e iOS è inclusa e ti consente di creare il tuo profilo per tenere traccia di ogni misurazione e cambiamento.

Sali sulla pedana e aspetta qualche secondo affinché tutti i dati vengano misurati. Grazie al rivestimento ITO, la stabilità è garantita e il trasferimento delle informazioni non subisce perdite. In pochissimo tempo vengono forniti ben 46 informazioni con un analisi completa del tuo corpo. Tra questi il peso. il livello di idratazione, la frequenza cardiaca, la percentuale di massa ossea, muscolosa e così via.

Naturalmente la bilancia non ha bisogno di una presa elettrica. Ha un’autonomia fino a 4 mesi con una singola ricarica. In più effettua misurazioni fino ai 180kg.

A soli 118,40€ su Amazon, la bilancia smart di Healthkeep è un vero prodottino di nicchia. Non perderlo ora che è in sconto con un ribasso del 26%.

Le spedizioni? Sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.