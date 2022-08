Bilancia smart di Xiaomi, analisi profonda sul tuo corpo a prezzo WOW

Inutile girarci intorno: solo oggi la popolarissima bilancia smart di Xiaomi è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre con lo sconto del 56%, un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Ad appena 22€, infatti, la bilancia smart del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze permettendoti di tenere sotto controllo alcuni parametri molto importanti del tuo organismo, oltre al peso s’intende.

La Mi Body Composition Scale 2, infatti, monta un precisissimo sensore G in grado di misurare con precisione anche piccole variazioni di appena 50 grammi, presenta un rapido test di equilibrio integrato e riesce a tenere sotto controllo fino a 13 parametri differenti sulla composizione corporea.

La precisissima bilancia smart di Xiaomi è in offerta su eBay con il 56% di sconto: affare d’oro

Oltre a registrare quotidianamente il peso di tutta la famiglia con appositi profili separati (supporta fino a 16 persone), la bilancia smart è anche un ottimo sistema di misurazione della massa grassa, dello stato di idratazione del corpo, la concentrazione di proteine, la massa ossea, l’età del corpo e ti fornisce anche indicazioni su quale dovrebbe essere il tuo peso ideale tenendo in considerazione tutti questi elementi.

Super sottile, intelligente, compatibile con iOS e Android, viene alimentata da 4 semplici batterie che ti assicurano fino a 12 mesi di autonomia.

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello la valida e precisa bilancia smart di Xiaomi fintanto che puoi riceverla direttamente a casa con il 56% di sconto. A questo prezzo è davvero una follia lasciarsela scappare, non trovi?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.