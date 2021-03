Il marchio iTeknic applica uno sconto alla sua bilancia smart pesapersone, oggi è in offerta su Amazon a 15€ con uno sconto del 50% che ne dimezza il prezzo di vendita. Per accedere all’offerta occorre selezionare la casella relativa al coupon da 15 euro e procedere all’acquisto del prodotto, al momento del pagamento il prezzo risulterà ridotto.

Questa bilancia smart si connette allo smartphone tramite bluetooth 4.0, si interfaccia con l’apposita applicazione e permette di controllare una serie di parametri. Sotto la piastra superiore in vetro sono presenti 4 sensori e 4 elettrodi molto sensibili che consentono di misurare la composizione corporea, fornendo grafici sulle percentuali di massa muscolare, massa grassa, grasso viscerale, acqua corporea ed età metabolica.

In caso si utilizzi una piattaforma dedicata al fitness è possibile sincronizzare i dati della bilancia con Google Fit, Fitbit, Apple Health, Huawei Health e molti altri.

Si tratta di uno strumento completo che monitora i progressi di dieta e allenamento e memorizza i risultati ottenuti, offrendo una comparazione a cadenza giornaliera, settimanale o mensile. La bilancia smart si alimenta tramite 3 pile AAA non incluse in confezione, è necessario recuperarne alcune a parte.

Oggi la bilancia pesapersone di iTeknic è in offerta su Amazon a 15€, applicando il coupon da 15 euro in fase d’acquisto si dimezza il prezzo iniziale. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna entro massimo 2 giorni dal pagamento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

