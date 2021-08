Una bilancia smart ci sta tutta in casa, soprattutto se quando ti svegli la mattina vuoi sapere non solo quanto pesi ma anche un'altra numerosa serie di informazioni. Questa prodotta da RENPHO è attualmente in offerta su Amazon a soli 22,94€. Con uno sconto che eccede i venti euro, risparmi un sacco e ne rimani entusiasta.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Bilancia smart: cosa è in grado di fare questo modello

La bilancia smart in promozione su Amazon è un vero portento. Semplicissima da utilizzare è amata da più di centomila persone che l'hanno comprata e approvata a pieni voti. Con la sua estetica semplice e compatta la infili sotto il mobile del bagno quando non la utilizzi, così risolvi anche il problema sul dove metterla.

Basta salirci sopra per avere a portata di mano numerosi indicatori. Anzitutto la colleghi al tuo smartphone scaricando l'apposita applicazione e poi sei pronto per tenere tutto sotto controllo. Come preannunciato, oltre al semplice peso corporeo ti fornisce ben 13 informazioni che, per esempio, riguardano la massa grassa, il BMI, la massa ossea, le proteine e così via.

È compatibile finanche con le maggiori applicazioni in circolazione come Glory Fit, Fitbit, Apple Health e così via così se già utilizzi queste non devi scaricarne delle nuove. Inoltre può essere utilizzata da un numero illimitato di utenti, quindi nessuna costrizione.

Interessato? Allora acquista subito questa bilancia smart su Amazon a soli 22,94€. Per avere questo prezzo attiva il coupon. Le spedizioni avvengono nel giro di un paio di giorni per i membri Prime e sono gratuite, invece, per i clienti standard che optano per le consegne nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

