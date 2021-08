Sei alla ricerca di una nuova bilancia, precisa ed efficace e che, al contempo, si possa collegare al tuo Smartphone? Allora la nuova Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è il prodotto che stavi cercando. In promozione su Amazon a soli 16,98 euro, puoi portarla a casa usufruendo di uno sconto limitato del 30%.

Inoltre, con le spedizioni Prime, ricevi la tua nuova bilancia in appena 24 ore dalla data d’acquisto.

Bilancia smart Xiaomi: il dispositivo perfetto per un’analisi approfondita

La nuova Bilancia Smart Xiaomi rappresenta un must per coloro che cercano qualcosa in più di una classica bilancia, rimanendo però su costi contenuti.

Grazie al suo chip interno per la misurazione del grasso BIA, quest’ultima è in grado di rilevare non solo il tuo peso ma, bensì, altri 13 parametri di composizione corporea, tra cui IMC, percentuale di massa grassa, massa muscolare, acqua, proteine, grasso viscerale e metabolismo basale. Ciò ti permette quindi di analizzare nel migliore dei modi la tua condizione fisica.

La Bilancia Smart Xiaomi è inoltre dotata di tecnologia Bluetooth Low Energy 5.0. Ciò ti permette di collegare il tuo Smartphone alla Bilancia attraverso l’app “Mi Fit”, con la quale è possibile visionare in tempo reale i dati corporei rilevati.

I vantaggi non sono però finiti qua. Grazie a un sistema intelligente di cambio modalità, quest’ultima può essere utilizzata anche per misurare il peso di frutta, verdura, pasta e tanto altro ancora.

Acquista subito la tua nuova Bilancia Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 su Amazon a soli 16,98 euro. Grazie alla spedizione veloce targata Prime la ricevi a casa in sole 24 ore. Se non sei abbonato, la consegna è comunque gratuite.

