Bilancia pesapersone professionale Bluetooth tua a soli 26€

Oggi ho deciso di segnalarti un’ottima promozione per avere un notevole risparmio e acquistare un gadget professionale. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello questa bilancia pesapersone professionale bluetooth a soli 26,99 euro, invece che 36,99 euro.

Già il prezzo di listino non era altissimo ma con questo ulteriore sconto del 27% è da prendere senza nemmeno pensarci un secondo di più. Potrai pesarti ogni giorno per scoprire quanto sei migliorato e monitorare costantemente la tua perdita di peso. Potrai avvalerti di tantissime funzioni e di un’app dedicata. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo limitato.

Bilancia pesapersone professionale Bluetooth a prezzo mini

È sicuramente il prezzo che fa luccicare gli occhi ma questa bilancia pesapersone professionale bluetooth non delude affatto. Come ti dicevo possiede diverse funzioni utili come ad esempio la possibilità di salvare e condividere i tuoi dati con familiari e amici. Analizza 13 dati sulla composizione corporea e ti permette così di avere un quadro completo del tuo corpo.

Ha un design robusto e leggero con un veto temperato da 5 mm di ottima qualità, una capacità massima da 180 kg e quattro sensori precisi che misurano il peso con un incremento di appena 0,05 kg. Possiede un pratico LED dove puoi vedere la misurazione sempre perfettamente nitida. Potrai inoltre avvalerti della sua tecnologia bluetooth per collegare i tuoi dispositivi e l’applicazione creando un numero illimitato di account.

Fai alla svelta perché sicuramente a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua bilancia pesapersone professionale bluetooth a soli 26,99 euro, invece che 36,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.