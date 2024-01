Bilancia MAGICA, sali e scopri quanto pesi ma anche altri 13 dati (21€)

Perché fermarti davanti ad un semplice numero che non significa assolutamente nulla? Se ci pensi un attimo, una classica bilancia non ti fornisce alcuna informazione. Sì, ci sono delle cifre ma nel concreto quali dati ti permette di scoprire? Ecco che entra in gioco il modello smart con cui iniziare a conoscere il tuo corpo sotto tutti i punti di vista. Grazie a Renpho hai un prodotto affidabile e soprattutto avanzato.

Solitamente ha un prezzo più elevato ma dal momento che è in promozione su Amazon approfittane. Acquistalo in pagina con un solo click per farlo diventare tuo a soli 21,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Bilancia smart con tutto al posto giusto: ci sali ed è magia

Invece di avere solo un numero che non ti dà informazioni, la bilancia smart ti mette a disposizione un vero e proprio tesoro di dati da consultare e da studiare. Non solo è comoda e pratica perché si collega allo smartphone e ti fa creare un vero e proprio diario di bordo ma la possono usare anche tutti gli altri membri della famiglia.

A prima vista ha un aspetto classico tant’è che se ci sali sopra vedi il solito numero e dici “ah vabbè, non ha nulla di speciale”. Tuttavia, come puoi vedere, ha dei sensori diversi integrati al suo interno che ti restituiscono misurazioni anche in merito a: BMR, grasso corporeo, grasso viscerale, massa muscolare, massa ossea, proteine, metabolismo basale e BM e tanto altro ancora. In totale 13 dati differenti.

Non ti preoccupare perché in termini di dimensioni non cambia nulla: la infili anche sotto il mobile in bagno ed il gioco è fatto.

Cosa aspetti ancora? Rivoluziona la tua vita e non ti crocifiggere più per colpa di un numero diverso dalle aspettative. Collegati su Amazon e acquista al volo la tua bilancia smart a soli 21,99€ in offerta.

