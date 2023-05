Bilancia Honor: peso e statistiche puoi leggerli sul tuo smartphone (35€)

La bilancia smart Honor, oltre ad essere incredibilmente funzionale e pratica nel suo utilizzo, ti aiuta nel tenere sotto controllo il peso in maniera molto più efficace. Un apparecchio bello esteticamente ma soprattutto smart, che mette a tua disposizione una completissima applicazione grazie a cui tenere d’occhio quotidianamente dati e statistiche utili per il tuo benessere fisico.

Un’occasione di cui approfittare adesso, prima che l’offerta termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto del 10%, la bilancia smart di Honor sarà tua con appena 35 euro.

Torna in offerta la bilancia Honor Scale 2

Questa rivoluzionaria bilancia di Honor sarà in grado di fornirti chiare informazioni su peso, grasso viscerale, massa muscolare scheletrica, massa magra, tasso di acqua corporea, proteine, massa ossea ed altro ancora.

La bilancia Scale 2 di Honor si distingue per un ottimo display LED e ha la capacità di memorizzare dati per 50 diversi utenti. In base alla tua età, questo strumento saprà fornirti validi suggerimenti per perdere peso, regolando in maniera più salutare le abitudini di vita. L’estrema solidità costruttiva assicura una capacità di carico massimo pari a 150 kg.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova bilancia smart Honor Scale 2: la pagherai ulteriormente meno ed arriverà a casa in pochi giorni con spedizione gratuita.

