Noitel, operatore virtuale su rete Vodafone, ha deciso di prorogare ulteriormente la scadenza della sua promo di punta Big Jump al 30 Aprile 2021.

Big Jump: i dettagli

Big Jump di Noitel gode di 50 Giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1o SMS al costo di soli 9,99 euro mensili. Il bundle nazionale di internet è usufruibile alla velocità massima di 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload. Inoltre, con questa tariffa sono inclusi ben 5 Giga dedicati per la navigazione in roaming.

L’offerta in questione viene rinnovata ogni mese ed include nel prezzo mensile alcuni servizi extra come l’avviso di chiamata, Losai, Call Conference e la Segreteria Telefonica.

In caso di mancanza di credito residuo alla data di rinnovo, la promo verrà sospesa per 15 giorni e quindi sarà possibile chiamare, navigare o mandare SMS a consumo. Nel caso in cui non si provveda a ricaricare la SIM in queste due settimane di sospensione, l’offerta verrà definitivamente cessata.

Costi e promo

Big Jump prevede un contributo di attivazione una tantum di 5 euro. A questa spesa bisognerà aggiungere 10€ per il costo della SIM, inoltre, questa tariffa di Noitel è attivabile anche dai già clienti allo stesso costo che abbiamo visto prima.

