Bicicletta elettrica pieghevole: 499€ per un ottimo modello (Amazon)

La bicicletta elettrica pieghevole è un ottimo modo per spostarsi in città senza prendere l'auto o godersi una bella passeggiata. Minimo ingombro proprio grazie alla possibilità di piegarla quando non la usi.

Con le promozioni Amazon del momento, questo ottimo modello lo porti a casa a 499€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. L'ideale per prepararsi alla bella stagione, iniziando a usare un mezzo di trasporto a consumo zero, super pratico e divertente.

Bicicletta elettrica pieghevole: a questo prezzo è un affare

Il modello che ho scovato in sconto ha tutto quello che serve per permetterti di muoverti con agilità in città. Addirittura, è possibile portarla sui mezzi pubblici, proprio grazie al meccanismo per piegarla rapidamente.ù

Il motore brushless ti accompagna nella pedalata, rendendola molto più sostenibile: ogni spostamento diventa una passeggiata e sarai tu a decidere, direttamente dai comandi a manubrio, l'intensità dell'assistenza scegliendo fra 3 livelli.

Ottimo l'autonomia energetica, grazie alla batteria che potrai ricaricare senza doverla staccare dal corpo della bici. Ovviamente, si tratta anche di un mezzo di trasporto studiato per essere sicuro, grazie ai suoi freni a disco posizionati sulle ruote da 20″. Inoltre, non mancano luci anteriori e posteriori per permetterti di vedere bene anche con poca luce, ma soprattutto di essere visto dalle auto.

Sul posteriore c'è un portapacchi, per fermare eventuali acquisti, bloccandoli dietro. Insomma, la tua prossima bicicletta elettrica è completa di tutto quello che serve ed è assolutamente il modello da prediligere se ti sposti in città.

Infatti, la presenza del meccanismo di chiusura è un punto di forza da non sottovalutare. Il suo ingombro viene ridotto della metà quando non è in uso e puoi agevolmente conservarla anche in casa, senza doverla lasciare per strada con il rischio che ti venga rubata.

Non perdere l'occasione di portarla a casa al prezzo più basso del momento, direttamente da Amazon. La prendi a 499€ appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.