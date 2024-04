Bicicletta Elettrica 28": occasione WOW su Amazon, sconto LAMPO di 277€

Preparati alle gite primaverili approfittando di un grande sconto su Amazon per un altrettanto grandissimo regalo. La bicicletta elettrica da trekking con motore da 250W e batteria al litio 36V è in offerta a tempo su Amazon con uno sconto di ben 277 euro sul listino. L’offerta è a disponibilità e a tempo limitato: ti consigliamo di sbrigarti se vuoi farti questo super regalo.

Bicicletta elettrica in offerta: il regalo perfetto per le tue gite

La bicicletta elettrica F.lli Schiano E-Voke 28″ ti offre un’esperienza di guida confortevole e divertente grazie al suo potente motore ANANDA da 250W situato nella ruota posteriore: avrai una una coppia di 50Nm e una velocità massima a pedalata assistita di 25km/h.

La batteria al litio GREENWAY da 36V, 11,6Ah, 417,6Wh, perfettamente integrata nel telaio ti permette di percorrere fino a 90 km in modalità ECO con una sola carica. Inoltre, puoi contare su una serie di caratteristiche eccezionali come il cambio Shimano a 8 velocità, il telaio in alluminio, i freni a disco meccanici, la forcella ammortizzata e i pneumatici da 28 pollici, che assicurano prestazioni e comfort superiori su qualsiasi terreno.

Da segnalare inoltre la comodità delle luci anteriori e posteriori alimentate dalla batteria della bicicletta, le luci delle ruote, il display LCD, il cavalletto centrale stabile, la sella Selle Royal per un maggiore comfort, il campanello e i parafanghi. Il montaggio è veramente semplice dato che ti verrà consegnata a casa preassemblata al 98%: in pochi minuti sarai pronto a pedalare e a goderti le tue avventure su due ruote.

Approfitta dunque di questo sconto lampo e acquista la bicicletta elettrica F.lli Schiano E-Voke 28″ con uno sconto di 277 euro: grazie alla spedizione Prime potrai riceverla subito a casa.