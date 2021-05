Una bici elettrica pieghevole perfetta per la città e non solo. Potrai spostarti agevolmente, portando il tuo gioiellino anche sui mezzi pubblici. Ora su Amazon prendi questa foldable di The One in sconto a 599€ con spedizioni rapide e gratis. Un prezzo più che ragionevole: basta guardare le cifre chieste per modelli simili per capire che è un affare.

Bici pieghevole in super sconto su Amazon

Un prodotto che esteticamente di certo non passa inosservato perché particolarmente bello e ricco di dettagli. Il design, naturalmente, è solo uno dei punti di forza di questo prodotto.

Infatti, a contare è il potente motore brushless da 250W, la batteria da 288Wh la capacità di raggiungere (come da limiti di legge) i 25KM/h. Sicurezza al primo posto, grazie ai freni a disco meccanici alloggiati non solo sul posteriore ma anche sulla parte anteriore.

Questa bici elettrica pieghevole ti farà innamorare e potrai riscoprire il piacere di muoverti in città senza l'ansia di trovare un parcheggio. Per poter approfittare subito di questa occasione, e portare a casa questo gioiellino a 599€ appena, tutto quello che devi fare è accaparrartelo da Amazon, prima che le scorte finiscano: collegati all'inserzione ufficiale e completa l'ordine.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre super occasioni: il meglio è sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

