Una bici elettrica che usi e – quando non serve – pieghi e custodisci dove vuoi. Si farà spazio persino nello sgabuzzino del monolocale, senza problemi. Questi gioiellini costano parecchio, ma a permetterti di fare un affare ci pensa il codice sconto che abbiamo intercettato.

Lo sfrutti direttamente sullo store GoGoBest, specializzato in mobilità green e attrezzatura sportiva: ti basta mettere OneBot S6 nel carrello e – prima di pagare – usare il codice sconto “YBX9CM2C8CNC”. Il prezzo finale sarà di 470€ circa invece di 576,30€ con spedizioni rapide e gratis. Un'occasione così non la ritrovi facilmente: parola di chi la bici elettrica ce l'ha e per un modello entry level ha sborsato quasi il doppio.

Bici elettrica pieghevole in super offerta su Amazon

D'accordo, il prezzo è allettante, ma lo so che non basta per fare la qualità di un prodotto. Anzi, il costo è l'ultimo dei fattori, quando si guarda una scheda tecnica. Ci sono mille motivi per apprezzare questo capolavoro della mobilità elettrica.

Il primo aspetto è certamente quello delle infinite possibilità di utilizzo. Questa bicicletta è perfetta in città, ma attenzione: non è esclusivamente per uso urbano! Infatti, sul posteriore c'è un ammortizzatore, che ti permetterà di sfruttare le sue ruote da 16″ anche su strade non esattamente asfaltate in modo perfetto: in sostanza puoi divertirti.

Si tratta di un mezzo di trasporto super comodo, oltre che divertente: con un motore da 250W e una velocità massima da 25KM/h, non avrai problemi. Scegli fra tre modalità di pedalata assistita quella che preferisci e divertiti a lungo: l'eccellente batteria si spinge fino a 50KM prima di dover essere ricaricata! Usala anche al buio: sul frontale, c'è una potente luce, che ti permetterà di essere visto, ma – soprattutto – di vedere bene gli ostacoli.

Quando la tua bici elettrica non serve, non dovrà necessariamente rimanere lì, ad ingombrare o – peggio – a rischiare di essere rubata in mezzo alla strada. Basta sfruttare la modalità rapida per piegarla e diventerà esattamente la metà: perfetta da posizionare dove preferisci.

E la sicurezza? Fondamentale e garantita da freni a disco anteriori e posteriori. È tutto? Certo che no, ci sono due dettagli fondamentali che ancora non ti ho raccontato. Il primo è il comodissimo display, corredato di pulsanti: si trova sul manubrio ed è praticissimo. Ci aggiungo anche antifurto integrato, che renderà molto difficile utilizzare il tuo gioiellino se non ci saranno le chiavi.

Il momento di toglierti finalmente lo sfizio della bici elettrica pieghevole, senza spendere un patrimonio, è finalmente arrivato. Con OneBot S6 hai divertimento, utilità e qualità a 470€ invece di 576€ circa. Devi solo scegliere il colore che più ti piace (fra arancione, bianco o nero) mettere la tua e-bike nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “YBX9CM2C8CNC”.

Le spedizioni sono rapide e gratis, da magazzino europeo: ti arriverà in pochissimi giorni, in tempo per godertela d'estate! Sii rapido però: i coupon attivabile tramite codice sono disponibili in maniera limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

