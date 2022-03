Bici e monopattini elettrici in sconto di quasi il 50%: promo ASSURDE

Bici o un monopattini elettrici per godersi le belle giornate, per risparmiare traffico e carburante e per divertirsi. A breve, con l'arrivo della bella stagione, i prezzi di questi mezzi di trasporto saliranno tantissimo, come sempre.

Per fortuna c'è ancora tempo per approfittarne, grazie alle promozioni dello store specializzato GoGoBest. Gli sconti arrivano fino a quasi il 50% e non solo: ci sono anche omaggi super interessanti. Su tutti i prodotti ci sono inoltre spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Un vero e proprio affare su dispositivi di ottimi brand! Dai un'occhiata alle promozioni e scegli quello che più ti piace, ma sii rapido: disponibilità limitata.

Bici e monopattini elettrici, la gran promozione: è il momento di approfittarne

Le occasioni da “fuori tutto” di GoGoBest sono tantissime! Ci sono principalmente ottimi mezzi di trasporto elettrici a due o quattro ruote, ma anche degli utilissimi walking pad.

In totale, le promozioni sono di quattro tipi. Per alcuni prodotti ricevi in omaggio delle luci posteriori, con altri un ottimo smartband e non solo. Ci sono le promozioni classiche e – per finire – quella che ti permette di pagare quasi la metà un eccellente monopattino elettrico del brand Bezior.

Proprio su di lui vale la pena soffermarsi perché – a questo prezzo – è un vero e proprio regalo. Si tratta de Bezior S500, un prodotto premium costruito con estrema attenzione dei dettagli. Corpo solido e robusto, ma anche pieghevole così da agevolarne il trasporto. Il motore da 500W, insieme alla super batteria, ti permettono di arrivare fino a 25KM/H di velocità e coprire ben 50KM prima di dover ricorrere alla ricarica.

Super sicuro da utilizzare, è dotato di ruote da 10″ con freni a disco ABS e non solo. Luce frontale e anteriore ti garantiscono di guidare in sicurezza anche con poca luce. Ogni parametro di questo gioiellino puoi controllarlo e gestirlo tramite un super ampio display alloggiato sul manubrio.

Insomma, tantissima qualità e uno sconto del 43% lo rendono irresistibile: accaparrartelo a 399,99€ invece di 699,99€ e godi di spedizioni super veloci e gratuite da magazzino europeo.

Il secondo modello da non perdere, in super promozione, è la celeberrima bici elettrica Xiaomi Himo C20. Anche lei in gran sconto, ma non solo: se sarai fra i primi 100 a ordinarla, in omaggio riceverai uno smartband che ti permetterà di avere sotto controllo tutti i tuoi risultati sportivi.

Perché proprio questa e-bike? Perché è la soluzione perfetta per l'utilizzo in città, ma anche per una passeggiata in campagna. Super smart, il suo cuore pulsante è un motore brushless da 250W, che ti permette di arrivare fino a 25KM/H. La batteria super ampia ha un'autonomia che si spinge fino addirittura ad 80KM prima di dover effettuare una ricarica: è tantissimo.

Freni a disco, cambio Shimano a 6 marce e potenti luci anteriori e posteriori ti garantisco non invece massima sicurezza alla guida. Addirittura, potrai stare super sicuro anche grazie alla pompa di gonfiaggio, nascosta nel corpo della bici elettrica, che ti permetterà d gonfiare le ruote da 10″ ogni volta che è necessario!

Per finire, tutto quello che riguarda il tuo mezzo di trasporto green puoi controllarlo dal display al centro del manubrio. Come anticipato, lo sconto è incredibilmente ghiotto anche per la Xiaomi Himo C20: prendila a 589,99€ invece di 895,99€ con spedizioni super rapide e gratuite. Rientrando fra i primi 100 ordini, in omaggio ricevi un ottimo smartband.

Sono solo due dei prodotto più interessanti che puoi trovare in super sconto su GoGoBest! Non perdere l'occasione di fare ottimi affari, ma sii veloce: si tratta di una promozione a tempo limitato.