Bezior M20 è in sconto di 240€ e la porti a casa a un prezzo super competitivo: questo è l'affare migliore che puoi fare oggi, se le scorte saranno ancora disponibili o il coupon (disponibile con codice sconto JC3Z86W99EK1) ancora attivo.

Bezior M20 in sconto di 240€: un affare

Una eBike pieghevole perfetta per andare a fare le commissioni in città sfruttando la pedalata assistita. Un ottimo modo per rilassarsi facendo un giro per le strade di campagna: alle salite ci pensa lei, zero fatica. La bici elettrica può offrirti questo e molto altro, ma devi stare attento al modello che scegli: è importante che abbia un buon motore, una batteria grande, un ottimo sistema di frenata e delle ruote all'altezza, come minimo.

Se poi ne scegli una pieghevole, che sia di qualità, è ancora meglio: puoi riporla in cantina, in garage, nel cofano dell'auto o nel piccolo sgabuzzino di casa. Un vero e proprio mezzo di trasporto, che occupa pochissimo spazio.

Bezior M20 ha da subito catturato la nostra attenzione perché queste caratteristiche ce le ha tutte. Dal motore da 350W, che raggiunge i 35KM/h, all'ampia batteria che ti permetterà di fare fino a 80KM prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria, che sarà comunque pronta in appena 4 ore. Ciliegina sulla torta, freni a disco avanti e dietro, per le ruote da 20″. Addirittura, ci sono anche le sospensioni frontali: un dettaglio da non trascurare assolutamente, al momento di valutare una bici elettrica, che sia da città o meno.

Ovviamente, non manca un cambio Shimano a 7 rapporti e un ampio display dove leggere in tempo reale tutte le informazioni su velocità, tragitto e autonomia residua.

Sarebbe perfetta già così, ma questa eBike va oltre e offre una serie di optional super prmium come il sedile ammortizzato, l'antifurto con telecomando (hai letto bene!), un clacson, luci integrate e anche un porta smartphone con porta per la ricarica.

Ecco perché Bezior M20 ha attirato la nostra attenzione dall'inizio: puoi avere di meglio a 749€ circa? La risposta è abbastanza ovvia.

Per approfittare subito della promozione in corso su questa eBike, devi:

collegarti all'inserzione ufficiale, presente su GoGoBest (affidabile store online dedicato allo sport);

mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “JC3Z86W99EK1”;

in questo modo, non solo otterrai il prezzo più basso, ma potrai anche beneficiare di spedizioni super rapide e gratis: in totale, spenderai 749,99€ invece di 989,99€.

I coupon utilizzabili sono limitati: verifica che sia attivo, prima di procedere all'acquisto. Offerta a tempo.

