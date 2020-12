L’inverno è arrivato e con esso ci si appresta a cercare degli indumenti e accessori pesanti per coprirsi dal freddo. Tra i principali ci sono ovviamente guanti, sciarpa e berretto, ma se proprio quest’ultimo avesse una comoda connessione Bluetooth per ascoltare la musica mentre lo indossate? Ebbene sì, esiste e il suo prezzo non è nemmeno proibitivo grazie ad un codice sconto da inserire su Amazon (FFAZWFU8) che vi fa scendere il prezzo da 18,99 euro di listino a ben 9,99 euro.

Berretto invernale Beanie con Bluetooth: un inverno all’insegna della musica

Stiamo parlando del berretto Beanie Bluetooth della Sawlast realizzato in acrilico e poliestere e dotato di due comodi diffusori audio rimovibili con Bluetooth 5.0 e una batteria che garantisce fino a 6-8 ore di riproduzione in sole 2 ore di ricarica completa.

Questo berretto Bluetooth consente di avere le mani libere durante l’allenamento, di non scivolare durante la corsa e soprattutto di proteggere dal freddo. Le cuffie rimovibili permettono di lavare comodamente il cappello e quando invece vengono reinserite vi trasportano in un mondo musicale equilibrato e potente permettendovi di godere della vostra musica preferita in tranquillità ovunque voi siate.

Purtroppo non è più possibile riceverlo prima di Natale, quindi non potrà essere un gradito regalo, ma dato che quest’anno le festività sono un po’ particolari potreste comunque acquistarlo e regalarlo quando la situazione sarà più tranquilla. In ogni caso, qualsiasi sia il vostro utilizzo, questo splendido berretto invernale dotato di cuffie Bluetooth può essere vostro a soli 9,99 euro grazie al coupon sconto FFAZWFU8.

