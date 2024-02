Beoplay HX: raggiungi un nuovo livello di comfort con queste cuffie over-ear premium

Le cuffie over-ear Beoplay HX di Bang & Olufsen ridisegnano il concetto di comfort. Oltre a essere comodissime da indossare, offrono un’autonomia di quasi due giorni e una versatilità completa.

Sono disponibili sullo store ufficiale del celebre marchio danese a 599 euro nelle colorazioni Gold Tone, Black Anthracite e Timber. Acquistandole nel negozio online di Bang & Olufsen, gli utenti beneficiano inoltre della consegna gratuita, del reso entro 30 giorni e della garanzia fino a 3 anni.

Beoplay HX: le cuffie over-ear di Bang & Olufsen dal comfort speciale

Il modello HX della serie Beoplay rientra tra le cuffie over-ear di Bang & Olufsen senza fili e con cancellazione del rumore. L’esperienza d’uso è eccellente: permettono infatti di ascoltare i propri contenuti preferiti quando si è al telefono, mentre si sta lavorando da casa oppure durante una breve pausa.

Un altro loro punto di forza è la versatilità. Chiunque le indossi può fare di tutto: chiamare un amico, ascoltare il proprio podcast preferito, rilassarsi con la propria musica, senza che il rumore esterno possa interferire in alcun modo.

E poi c’è la qualità del suono, fiore all’occhiello dell’azienda danese. Merito anche dei driver di 40 mm costruiti con magneti al neodimio, capaci di restituire un’esperienza di ascolto non soltanto chiara e precisa, ma anche estremamente potente. In più, grazie alla cancellazione del rumore regolabile in autonomia e i microfoni progettati per essere altamente sensibili, durante le prossime chiamate non incontrerai più alcuna difficoltà né ad essere sentito né a sentire.

Le cuffie Beoplay HX, appartenenti al marchio premium danese Bang & Olufsen, sono acquistabili sul sito ufficiale a 599 euro. I metodi di pagamento accettati sono Mastercard, Visa e PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.