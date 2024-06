BenQ: monitor FHD con Low Blue Light e refresh rate a 75Hz (-40€)

Super offerta di Amazon che ti permette di avere un monitor spettacolare da collegare al computer o da usare come TV, installandoci un decoder, che ora puoi avere a pochissimo. Dunque fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello il monitor BenQ da 23,8 pollici a soli 139,70 euro, invece che 179 euro.

Ebbene sì, ora siamo di fronte a uno sconto del 30% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo, ben 40 euro sul totale. Con questo monitor puoi vedere ciò che desideri per tutto il tempo che vuoi senza affaticare la vista. Ottimo per ufficio ma anche per casa. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

BenQ: monitor FHD da 23,8″ con protezione degli occhi

Tra le tante caratteristiche interessanti del monitor BenQ troviamo sicuramente la sua protezione dalla luce blu dannosa che ti permette di poter stare davanti allo schermo per tanto tempo senza affaticare la vista. Ha un display IPS da 23,8 pollici che garantisce una visione ottimale da qualunque angolazione.

Si presenta con un design molto leggero e con la cornice sottilissima su 3 lati per un maggiore coinvolgimento e lo puoi regolare in altezza. Inoltre regola attivamente la luminosità in base alla luce dell’ambiente e a ciò che stai guardando e ha un comodo sistema per nascondere i cavi all’interno.

Non aspettare che sia tardi. A un prezzo così basso lo vorranno tutti. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo monitor BenQ da 23,8 pollici a soli 139,70 euro, invece che 179 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.