BenQ, l'EPICO monitor da gaming curvo da 27" SPACCA Amazon (-52%)

Ora non hai più scuse a tua disposizione: questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di mettere le mani sul glorioso monitor da gaming di BenQ da 27″ ad altissime prestazioni. Infatti, con il 52% di sconto e un prezzo di appena 299€, solo per oggi hai la possibilità di risparmiare ben 320€ contanto in ogni caso sulle consegne rapide e gratuite in 1 giorno.

Realizzato con materiali di livello estremamente alto e con cornici praticamente impercettibili, il monitor da gaming di BenQ ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Amazon sconta di ben 320€ il super monitor da gaming di BenQ

Con una diagonale da 27″ con lavorazione curva per regalarti una bellissima sensazione di coinvolgimento nell’azione, il monitor ha tutto ciò che conta in un device per gaming di alti livelli: frequenza di aggiornamento a 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms, HDR 400 per una perfetta calibrazione dei colori e il supporto alla tecnologia FreeSync Premium Pro per una fluidità sempre eccellente.

Apprezzato da milioni di gamer in tutto il mondo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, solo oggi puoi finalmente fare tuo un device che ha riscritto la storia del gaming. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con consegne rapide e gratuite incluse con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.