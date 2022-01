BenQ EX2780Q: il monitor 2K che non rinuncia a nulla, a meno di 300 euro

Se stai cercando un ottimo monitor da gaming, ma capace di adattarsi ad ogni esigenza, in questo articolo ti suggeriamo uno dei migliori monitor in assoluto. Stiamo parlando del BenQ EX2780Q, uno dei monitor più versatili in circolazione, proposto da Amazon a meno di 300 euro e con la possibilità di acquisto tramite Carta del Docente.

Monitor gaming BenQ EX2780Q: caratteristiche tecniche

Punto di forza del monitor è proprio il pannello, un 27 pollici con risoluzione 2K e tecnologia IPS per una fedeltà cromatica estrema. Gli ultimi due aspetti, uniti al pannello flat, rendono il monitor un’ottima soluzione anche per l’editing di foto e video. Non mancano, poi, le tecnologie indispensabili per la protezione degli occhi per agevolare il lavoro d’ufficio e le sessioni prolungate di utilizzo. La tecnologia Zero-Flicker impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la Low Blue Light riduce l’emissione di luce blu, causa di arrossamento agli occhi. Presente perfino la modalità HDR, ideale per i contenuti multimediali, in questo caso adattiva. Grazie ad un sensore di luminosità frontale, il monitor bilancia automaticamente il pannello per ottenere la miglior esperienza HDR possibile, in base all’illuminazione ambientale.

Parliamo però pur sempre di un monitor da gaming, aspetto che BenQ non ha assolutamente trascurato. Il refresh rate raggiunge i 144Hz, uniti a Freesync e G-Sync compatible che eliminano i problemi di tearing e stuttering, a prescindere dalla scheda video in utilizzo. Il tempo di risposta è di solo 1 millisecondo, che garantisce la massima fluidità senza il fastidioso effetto “scia” durante le immagini più frenetiche. Ideale, quindi, anche per le console di ultima generazione che supportano tale risoluzione ed un framerate di 120fps. Completano la dotazione gli speaker integrati ed il telecomando che permette di gestire qualsiasi funzionalità del monitor, volume compreso.

Grazie ad uno sconto del 9%, il BenQ EX2780Q può essere acquistato su Amazon a soli 299 euro per un risparmio di circa 30 euro sul prezzo di listino. Inoltre, potrai utilizzare la Carta del Docente in fase di pagamento che coprirà l’intera somma.