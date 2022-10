Benfica-Juventus: come vedere questa partita in streaming dall'estero

Continua la UEFA Champions League allo stadio Da Luz dove assisteremo a Benfica-Juventus. La nostra squadra italiana dovrà dare il massimo visto che questa partita decreterà il suo proseguo o la sua uscita dal torneo. Perciò non possiamo perderci nemmeno un minuto di questo match.

Il calcio di inizio fischierà stasera, 25 ottobre 2022, alle ore 21:00 e la partita sarà trasmessa in streaming su Sky Go, NOW TV e Infinity+. In chiaro, invece, sul digitale terrestre, grazie a Canale 5 e quindi anche su Infinity tramite l’app gratuita. Ovviamente, se ti trovi all’estero l’opzione migliore è lo streaming.

Peccato però che tutte le piattaforme impongono dei limiti di accesso se ti trovi fuori dall’Italia, impedendoti di vedere i contenuti altrimenti disponibili. La soluzione per risolvere questo problema è una VPN. Installandola sul dispositivo dal quale vuoi vedere Benfica-Juventus aggirerai qualsiasi censura.

Ottieni NordVPN ora che si trova in offerta al 68% con 3 mesi gratis. Grazie a questo speciale provider non solo sarai protetto durante la tua connessione online, ma migliorerai notevolmente le prestazioni. Inoltre, i suoi server, costantemente aggiornati, sbloccano tutte le limitazioni geografiche streaming imposte dalle piattaforme.

Come impostare NordVPN per vedere Benfica-Juventus in streaming

Vediamo quindi come devi impostare NordVPN per vedere Benfica-Juventus stasera alle ore 21:00 in streaming. Ovviamente la prima cosa da fare, se ancora non lo hai fatto, è di attivare un abbonamento con NordVPN. Il più conveniente al momento è il piano di 2 anni che offre il 68% di sconto e 3 mesi gratis.

Fatto questo, devi installare la sua applicazione sul dispositivo dal quale intendi vedere la partita. Aprendo l’applicazione e accedendo con l’account registrato durante l’acquisto avrai a disposizione una serie di funzionalità molto potenti. Innanzitutto attiva la VPN.

Di seguito, dopo aver fatto tutto ciò che le istruzioni dicono, vai nella sezione Server. Lì devi selezionare un Server Italiano e attivarlo. In questo modo qualsiasi piattaforma di streaming live e on demand vedrà che la tua connessione proviene dall’Italia anche se tu, in realtà, ti trovi all’estero.

Grazie a NordVPN, anche se ti trovi in un altro Paese, stasera potrai vedere Benfica-Juventus in streaming. Perciò non perdere altro tempo e attiva subito il servizio. Oggi ottieni l’abbonamento biennale al 68% di sconto e con 3 mesi di VPN gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.