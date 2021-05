Un paio di cuffioni wireless over ear che ti stupirà perché ricco di funzionalità. Infatti, non solo lo puoi usare collegato allo smartphone in Bluetooth, ma anche come lettore MP3 inserendo una memoria esterna. Ora su Amazon lo paghi appena 4,99€ con spedizioni super economiche: solo 2,30€.

Cuffioni wireless a prezzo super su Amazon

Belli e colorati: scegli la versione che ti piace di più e preparati a sfruttarli al massimo. Puoi abbinarlo subito in Bluetooth a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili e usarlo per ascoltare la musica che ti piace di più, ma ci sono anche altre possibilità.

Infatti, puoi usare il cavo jack audio da 3,5 millimetri per ascoltare la musica senza consumare batterie e – infine – la funzionalità che non ti aspetti: inserisci una scheda di memoria e usalo come un vero e propio lettore MP3 senza dover affiancare lo smartphone.

Sembra incredibile, eppure puoi portare a casa questo interessante pario di cuffioni wireless a prezzo imbattibile, rinunciando alle spedizioni rapide, che però sono super economiche. Per averlo subito, tutto quello che devi fare è accaparrartelo a 4,99€ da Amazon prima che le scorte finiscano.

Le occasioni Amazon nascoste di piacciono? Allora non perdere le migliori: le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone