Belkin: supporto magnetico e ricarica wireless, GENIALE

Belkin ormai ci ha abituato a prodotti top a un prezzo più che accessibile. Anche in questo caso infatti siamo di fronte a un eccellente, anzi geniale, supporto magnetico che ricarica wireless, a un prezzo vantaggioso. Per cui approfitta di questa offerta e metti nel tuo carrello il supporto di ricarica wireless magnetico Belkin a soli 32,99 euro.

Si tratta di un 2 in 1 molto interessante. Infatti, non solo potrai caricare il tuo iPhone, ma di fatto è a tutti gli effetti un supporto regolabile, così potrai guardare video o fare chiamate anche se hai le mani impegnate. In più è ha un magnete molto potente, così puoi stare tranquillo che il tuo dispositivo non cada.

Certamente un acquisto geniale, che tra l’altro essendo certificato per iPhone, garantisce la massima efficienza per i dispositivi Apple. Quindi non perdere altro tempo, corri ad acquistare il supporto di ricarica wireless magnetico Belkin a soli 32,99 euro.

Supporto di ricarica wireless magnetico Belkin: affidabile e veloce

Come dicevamo Belkin è ormai da 35 anni che produce accessori tecnologici, e tira fuori dal cilindro soluzioni geniali come questa di cui stiamo parlando. Anche durante la ricarica potrai continuare a usare il tuo iPhone, e lo potrai mettere sia in verticale che in orizzontale senza paura che si stacchi dal magnete.

L’indicatore led posto in alto ti segnalerà il corretto allineamento del tuo dispositivo, per evitare che non parta la ricarica e tu non te ne accorga. La confezione include un alimentatore USB Power Delivery 3.0 da 20W, per garantire una grande potenza di caricamento.

Scegli tra i due colori disponibili, bianco o nero, quello che più si adatta alla stanza in cui lo metterai. È anche compatibile con il nuovo iPhone 14. Non lasciarti scappare questa offerta di Amazon. Acquista subito il supporto di ricarica wireless magnetico Belkin a soli 32,99 euro, invece che 57,12 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.