Belkin presenta il primo charger da auto MagSafe approvato da Apple

Finalmente, Belkin ha svelato il primo caricatore per auto compatibile con la tecnologia MagSafe e avente potenza di 15W. La cosa particolare è che è stato approvato da Apple stessa, quindi lo potete acquistare senza il minimo problema.

Belkin: come funziona il caricatore MagSafe per auto?

Dopo due anni di distanza dal debutto della tecnologia MagSafe per smartphone, finalmente vediamo il primo caricatore per auto dotato di questa feature autorizzato ufficialmente dalla compagnia di Cupertino. È un Boost Charger Pro ed è disponibile per l’acquisto da qualche giorno.

Bisogna dire che ci sono tantissimi caricatori per auto wireless che sfruttano i magneti con gli elementi Qi che fanno sì che il telefono (iPhone 12, 13 o 14) si colleghi al charger, ma questi o non sono stati autorizzati da Apple o sono limitati a soli 7,5W di potenza.

Belkin ha svelato il suo primo charger per auto MagSafe nel 2020 (lo trovate sopra come link collegato), ma adesso il nuovo prodotto ha la certificazione MagSafe MFi. Questo consentirà al telefono di ricaricarsi con 15W di potenza.

Com’è fatto? Semplice: il wireless BoostCharge Pro di Belkin con MagSafe dispone di un corpo silver di forma ovale che si connette alle bocchette dell’aria presenti nell’abitacolo. C’è una clip per migliorare l’angolazione e in confezione troverete anche un cavo USB Type-C integrato e una cinghia per una sorta di cable management sempre ordinato. Nella scatole c’è anche un piccolo caricatore CLA che si sposa con il cavo (stessa colorazione). Quanto costa? Bhè, non poco. Si parte da 99 dollari e le prime unità arriveranno a casa di coloro che lo stanno preordinando a partire dal 14 novembre.

Se volete un altro prodotto differente, c’è quello di ESR che costa 40,99€ al posto di 47,99€ e in omaggio ci sono anche i cavi per la ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.