Beghelli ha fatto le lampadine smart: qualità TOP, da 6,99€ su Amazon

Anche Beghelli ha la sua linea di lampadine smart. Prodotti di alta qualità a basso consumo energetico e perfettamente compatibili con l’assistente vocale Alexa oppure Google Home. Per configurarli e utilizzarli servono hub aggiuntivi, ma solo l’applicazione per smartphone.

La cosa interessante è che da Amazon puoi portare a casa il modello che ti serve a partire da 6,99€ appena e con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Dai un’occhiata a tutte le versioni disponibili, ce ne sono di tipo RGB, ovvero importabili su diversi colori.

Beghelli: lampadine smart super economiche e di qualità

Una serie tutta da scoprire, quella di Dom-e. L’illuminazione intelligente del brand arriva perfettamente in tempo per adattarsi alle case moderne, senza tralasciare una qualità che ormai non ha bisogno di essere raccontata.

La cosa interessante è che la gamma non solo è decisamente completa, ma è anche accessibile sotto il punto di vista economico. Ci si potrebbe aspettare che il marchio Beghelli abbia un peso importante sullo scontrino e invece così non è.

Che si tratti di modelli con attacco E27 oppure E14, che si preferisca il multicolore alla sola luce bianca, è possibile portare a casa queste lampadine smart a partire da 6,99€ appena. Scegli quelle che preferisci e approfitta degli sconti Amazon del momento, che le rendono ancora più appetibili adesso. Le spedizioni sono super rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime.

