Beekink SER5, potente e compatto: il Mini PC è in super offerta su Amazon

Il Beelink SER5 è un potente mini PC compatto, ideale per una vasta gamma di applicazioni, da quelle lavorative a quelle di intrattenimento, grazie alle sue prestazioni elevate e alla sua versatile connettività. Offerto a 289€ con un notevole sconto di 80€, rappresenta un’opzione attraente per chi cerca un computer desktop compatto ma potente. Per riscattare questa offerta ti basterà spuntare il coupon sconto che si trova sotto al prezzo del prodotto, prima o dopo averlo inserito nel carrello.

Dotato di un processore AMD Ryzen 5 5560U, che offre 6 core e 12 thread con una frequenza turbo massima di 4.0GHz e 8MB di cache L3, questo Mini PC è progettato per gestire senza sforzo il multitasking e applicazioni esigenti. La sua capacità di rispondere rapidamente a vari carichi di lavoro lo rende adatto sia per l’uso professionale che per il gaming e l’intrattenimento.

La memoria RAM da 16GB è espandibile fino a 32GB per lo slot singolo o fino a 64GB utilizzando entrambi gli slot, offrendo flessibilità per future espansioni. L’unità di archiviazione SSD NVMe da 500GB assicura avvii rapidi e tempi di caricamento ridotti per applicazioni e giochi, con la possibilità di espansione fino a 2TB, oltre alla possibilità di aggiungere un HDD fino a 2TB per ulteriore spazio di archiviazione.

La connettività WiFi 6 garantisce trasferimenti dati veloci e stabili, supportando l’uso intensivo di Internet e il gaming online senza problemi di congestione della rete. Il supporto a Bluetooth 5.2 offre connessioni efficienti e a bassa latenza con periferiche wireless.

Una caratteristica distintiva del Beelink SER5 è la sua capacità di supportare fino a tre display con una risoluzione di ben 4K e refresh rate a 60Hz, permettendo di estendere l’area di lavoro o di creare una stazione di gioco immersiva.

Con una vasta gamma di porte e connessioni, inclusi HDMI, DP, USB Type-C, e USB 3.2, il Beelink SER5 offre numerose opzioni per collegare dispositivi esterni, rendendolo un hub centrale versatile per qualsiasi configurazione di lavoro o di gioco. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista subito il Beelink SER5 ad un prezzo iper-competitivo!