Le Beats Studio3 Wireless sono in offerta imperdibile su Amazon a soli 181,49€. Il ribasso del 48% provoca uno sconto irripetibile di 168,46€ che rende l'acquisto un'occasione unica.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Beats Studio3 Wireless: cosa sapere su queste cuffie

Le Beats Studio3 Wireless sono delle cuffie Over Ear che si riconoscono a prima occhiata. Disponibili in quella colorazione nero e bronzo, rendono l'ascolto della musica subito di un altro livello.

Realizzate in materiali di qualità elevata, le cuffie si distinguono per il loro aspetto ma anche per ciò che si trova al loro interno. Occupandoci un attimo delle loro caratteristiche fisiche, però, sappiamo che i padiglioni auricolari sono finemente imbottiti così da garantire un comfort elevato anche a seguito di diverse ore di utilizzo.

Per quel che riguarda la riproduzione musicale, invece, il massimo della qualità è data dalla cancellazione attiva del rumore pura (Pure ANC) che assicura suoni reali e unici, proprio come sono stati pensati dagli artisti. Questa caratteristica, inoltre, non è da ignorare visto che apporta comodità anche in fase di chiamata.

Sui padiglioni auricolari, nello specifico, non mancano i microfoni integrati e i controlli fisici così da consentire una gestione della riproduzione intelligente.

Altro lato caratteristico è il Chip Apple W1, il responsabile di connessioni stabili e a bassa latenza in qualunque situazione.

La batteria, in conclusione, assicura fino a 22 ore di ascolto.

Le Beats Studio3 Wireless sono acquistabili su Amazon a soli 181,49€. Si tratta di un prodotto Prime e quindi acquistandole oggi si possono ricevere a casa in sole 48 ore. Le consegne sono gratuite anche per i clienti standard che optano per quelle presso i punti di ritiro.

Le Over Ear, infine, possono essere acquistate anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

