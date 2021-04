Le Beats Studio3 Wireless vanno in offerta su Amazon a 239,98€, lo sconto del 31% corrisponde ad un risparmio di 110 euro rispetto al prezzo di listino. La promozione è disponibile sul modello in colorazione blu.

I prodotti cablati della serie Beats Studio sono pensati per produzioni musicali e DJ set, mentre le versioni senza fili sono l’ideale per essere utilizzate in mobilità, collegate tramite bluetooth al proprio smartphone. Si interfacciano con l’apposita applicazione tramite la quale è possibile equalizzare il suono e attivare le funzioni disponibili.

Le Studio3 sono dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC). Una volta indossate, le cuffie captano i rumori ambientali, ne analizzano la forma d’onda e generano una frequenza inversa. Il risultato finale è la totale soppressione dei suoni provenienti dall’esterno e il completo isolamento acustico. Questa tecnologia si rivela un valido alleato per lunghi viaggi in treno o in aereo.

Le cuffie si adattano alla perfezione sia ai dispositivi Android che iOS e possono essere connesse anche a PC e Mac.



