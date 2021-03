Sei in cerca di un paio di cuffie over ear? Le Beats Studio3 sono in offerta su Amazon a soli 201,10€. Il ribasso del 43% corrisponde a uno sconto effettivo di 128,85€ che rende queste wearable un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Beats Studio3 a un prezzaccio su Amazon

Dal design elegante e distintivo, le Beats Studio 3 sono persino più belle in questa loro colorazione Blu. Trattandosi di un dispositivo di tipo wireless, sono perfette per chi desidera libertà di movimento.

Capaci di riprodurre un suono di alto livello con acustica ottimizzata, le Studio3 sono persino dotate di cancellazione del rumore adattiva per evitare di essere disturbati.

I padiglioni realizzati in tessuto morbido sono studiati per risultare confortevoli anche a seguito di un utilizzo prolungato. La struttura delle cuffie, inoltre, è ergonomica e si adatta al capo di chi la indossa.

Particolarità di questo modello è il Chip Apple W1 che è garante di una connessione Bluetooth a bassa latenza.

Tra le features sono degni di nota i comandi multifunzione sulle cuffie con cui gestire la riproduzione musicale, richiamare l’assistente e controllare il volume.

Le cuffie, infine, hanno un’autonomia fissata a circa 22 ore di riproduzione – se si disattiva la cancellazione del rumore, le ore ammontano a circa 44. La Fast Fuel charge consente, inoltre, di ottenere 3 ore di ascolto aggiuntive con appena 10 minuti di ricarica.

In confezione sono sempre compresi la custodia rigida, il cavo di alimentazione USB 2.0 e il cavo RemoteTalk.

Puoi acquistare Beats Studio3 nella loro colorazione Blu a soli 201,10€ su Amazon. Acquistale oggi e ricevile in meno di 48 ore se sei abbonato ad Amazon Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto. Ti è possibile inoltre rateizzare la spesa grazie al programma CreditLine di Confidis fino a ventiquattro comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

