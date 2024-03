Beats Studio Buds+: la potenza del suono all’incredibile prezzo di 149€!

Dal design elegante, ma allo stesso tempo innovativo, con una capacità audio di altissimo livello e senza rumori di fondo: stiamo parlando degli Studio Buds+, l’ultima chicca prodotta da Beats by Dr. Dre, che con lo sconto del 25% pagherete solo 149 euro, 50 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Un’occasione da non perdere per un prodotto di questa qualità.

Beats Studio Buds+: i suoni come non li avete mai sentiti prima

Gli auricolari Beats by Dr. Dre non deludono mai, e anche questa volta con gli Studio Buds+ hanno letteralmente conquistato il pubblico. Partiamo dal design minimal nei colori, ma sempre d’effetto, con i quattro morbidi copriauricolari in dotazione che fanno sì che si adattino a ogni tipo di orecchio, mantenendone la posizione senza causare fastidi. Esercitando una leggera pressione sul dorso di queste cuffiette in-ear potrete scegliere se tenere fuori o no il mondo esterno, immergendovi così nel vostro di mondo attraverso la cancellazione attiva dei rumori, la quale neutralizza i rumori indesiderati.

La modalità trasparenza, invece, cattura i suoni ambientali per mescolarli alla musica quando necessario, così da non farvi perdere percezione di ciò che vi circonda, utile quando camminate per strada o se siete alla guida di un veicolo. Con gli Studio Buds+ non vi dovrete più preoccupare di dovervi allontanare troppo dal vostro dispositivo, che sia Apple o Android non prederete la connessione Bluetooth e grazie alla loro autonomia massima di 36 ore e alla Fast Fuel, che quando la batteria è al minimo vi fornisce fino ad 1 ora di carica con soli 5 minuti di ricarica, avrete più tempo per farvi avvolgere dalla musica.

Volete trascorrere ore in chiamata o ad ascoltare podcast e musica dal suono pulito, bilanciato e potente? Allora correte su Amazon e con un veloce click su acquista gli Studio Buds+ targati Beats saranno vostri a 149 euro scontati del 25%. Amazon Prime vi garantisce consegne rapide e gratuite su territorio nazionale e con Confidis potrete dilazione il pagamento in comodissime rate con un tasso pari a zero, cosa aspettate?