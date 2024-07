Beats Studio Buds in offerta a prezzo da outlet con MediaWorld

Gli auricolari true wireless Beats Studio Buds rientrano tra le offerte più interessanti della promozione Super Outlet di MediaWorld. In queste ore sono in vendita a 118,99 euro invece di 189,99 euro, per un risparmio dunque superiore ai 70 euro.

Compatibili con Apple e Android, le cuffie Studio Buds di Beats offrono la cancellazione attiva del rumore, una qualità del suono superiore alla media e un’ottima autonomia. In definitiva, sono tra i migliori auricolari senza fili oggi disponibili sul mercato.

Beats Studio Buds in offerta a 118,99 euro sul sito di MediaWorld

Uno dei fiori all’occhiello degli auricolari Studio Buds è la cancellazione attiva del rumore, funzionalità che permette di bloccare in maniera dinamica i rumori esterni indesiderati. Allo stesso modo, se invece si ha il desiderio di sentire ciò che accade intorno alla propria persona, è sufficiente passare alla modalità Trasparenza.

Un altro punto di forza delle cuffie Beats è la qualità del suono. I tecnici hanno lavorato duramente per riuscire a offrire un suono potente e bilanciato, con una piattaforma acustica completamente personalizzabile dall’utente. Tutto questo riuscendo a mantenere un design estremamente compatto.

Ottima anche l’autonomia: gli auricolari garantiscono fino a 8 ore di ascolto, che raggiungono le 24 ore con la custodia di ricarica. In più, grazie alla funzionalità Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica si può beneficiare di un’autonomia fino a 1 ora di ascolto.

Grazie alla promozione Super Outlet, le cuffie true wireless Beats Studio Buds sono in offerta a 118,99 euro invece di 189,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Per concludere, le spese di spedizione sono gratuite.