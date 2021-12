Beats Studio Buds: auricolari BOMBA con cui sogni

Le Beats Studio Buds sono in promozione su Amazon. Cosa significa? Che questa è l'occasione perfetta per acquistare degli auricolari di prima qualità a prezzo vantaggioso. In particolar modo puoi risparmiare ben il 27% sul prezzo di listino portandotele a casa con appena 104,50€.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e se possiedi una sottoscrizione Prime, le ricevi in appena uno o due giorni. Cosa stai aspettando ancora?

Beats Studio Buds: una marea di comfort con questi auricolari

Che la Beats sia un marchio di prima qualità non ci piove sopra. Oltre alle gettonate cuffie che si conoscono in tutto il mondo, anche gli auricolari non devono essere presi sotto gamba. Sai perché? Beh, ti offrono la stessa esperienza in modo ancora più portatile.

Completamente wireless si collegano al tuo dispositivo mediante Bluetooth e li utilizzi fin da subito senza doverli accoppiare ogni volta. In più con la loro tipologia in ear non potrai mani stancarti dal momento che sono comodissimi da indossare.

Posseggono dei driver di prima categoria che fanno affidamento persino sulla cancellazione del rumore così non solo la riproduzione è pura, ma anche le telefonate le fai nei migliori dei modi.

Vuoi indossarle anche mentre ti alleni? Nessun problema, sono resistenti al sudore.

Acquista subito il tuo paio di Beats Studio Buds su Amazon a soli 104,50€. Le ordini e le ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.