Beats Solo3 Wireless, prezzo in caduta libera: oggi risparmi il 31%

Bassi profondi, un design iconico e una batteria davvero formidabile. Le Beats Solo3 Wireless non richiedono grosse presentazioni, sono tra le più celebri cuffie wireless di sempre. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo davvero, davvero molto interessante: grazie all’imperdibile sconto del 31%, le paghi solamente 159€ anziché 229€. Decisamente niente male!

Le Beats Solo3 sono note per la loro enfasi sui bassi, che risultano potenti e profondi. Le Beats Solo3 Wireless presentano un design semplice ma robusto, con una fascia in metallo che conferisce resistenza e durata. Gli auricolari sono dotati di cuscinetti in pelle sintetica che offrono un comfort estremo. La struttura pieghevole e il peso leggero le rendono facilmente trasportabili, e il design include un ingresso da 3.5mm per l’uso cablato quando la batteria è scarica.

Le Beats Solo3 vantano una durata della batteria impressionante: arriva fino a 40 ore con una singola carica. Inoltre, grazie alla tecnologia Fast Fuel, è possibile ottenere circa 3 ore di riproduzione con solo 5 minuti di ricarica. La connettività Bluetooth è solida e affidabile, grazie al chip Apple W1, che assicura un facile accoppiamento con dispositivi Apple e una connessione in qualsiasi condizione.

L’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare in qualsiasi momento: non farti scappare questa offerta e acquista subito le Beats Solo3 Wireless a meno di 160€!