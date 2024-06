Beats Solo Buds, offerta spettacolare: il prezzo crolla a soli 87,88€

Gli auricolari Beats Solo Buds sono attualmente in offerta su Amazon a 87,88€. Non lasciarti scappare questa occasione per ottenere degli auricolari wireless di alta qualità a un prezzo scontato.

Gli auricolari Beats Solo Buds offrono un suono di alta fedeltà grazie ai driver a doppio strato progettati per minimizzare le micro-distorsioni, garantendo chiarezza e calore del suono. Il design ergonomico e le prese d’aria tagliate al laser migliorano le prestazioni audio, soprattutto per i bassi, riducendo la pressione dell’aria per un maggiore comfort. Con quattro misure di auricolari in silicone (XS, S, M, L), i Solo Buds assicurano una vestibilità comoda e un buon isolamento passivo dal rumore​.

La durata della batteria è piuttosto robusta: fino a 18 ore di autonomia con una singola carica. La funzione di ricarica rapida “Fast Fuel” consente un’ora di ascolto con soli cinque minuti di ricarica.

Per quanto riguarda la connettività, i Beats Solo Buds supportano sia iOS che Android, offrendo un’accoppiamento rapido e una configurazione automatica. Ogni auricolare è dotato di un microfono avanzato con algoritmo di riduzione del rumore per garantire chiamate di alta qualità. I controlli touch permettono di gestire musica, chiamate e assistenti vocali con facilità, rendendoli estremamente pratici e versatili​. Non perdere l’occasione di farli tuoi a meno di 90€: approfitta subito di questa offerta pazzesca!