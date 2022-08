Beats presenta le Fit Pro di Kim Kardashian

Beats ha appena annunciato le nuovissime cuffiette Bluetooth Fit Pro realizzate in nuove colorazioni Moon, Dune e Earth. Queste versioni speciali sono state pensate con l’artista Kim Kardashian.

Le Beats saranno disponibili da oggi presso gli Apple Store degli USA, del Canade, del Regno Unito, in Francia, Germania e Giappone. Ancora non sappiamo nulla di un’eventuale commercializzazione nel nostro paese.

Beats Fit Pro: cosa cambia con la nuova versione?

‌Segnaliamo che si tratta dei medesimi auricolari che troviamo su Amazon in sconto a 199,00€ ma presentano delle tinte davvero uniche realizzate da Kim Kardashian. Il prodotto potrà essere acquistato sia online che presso alcuni negozi fisici internazionali.

Come detto, non ci sono modifiche sostanziali a questa edizione dei Fit Pro chiamata “Kim K”. Vengono vendute a 199,99 dollari nel mondo. Noi abbiamo le colorazioni classiche: Beats Black, Beats White, Stone Purple e Sage Grey.

Ecco cosa ha affermato Kim Kardashian in fase di presentazione:

“Volevo staccarmi dall’idea che le cuffie debbano essere colorate per fare una dichiarazione. Questa collaborazione è speciale perché ti consente di mimetizzarti o distinguerti, e Beats è nota per la creazione di prodotti che mettono in mostra l’individualità”.

Per chi non lo sapesse, questi auricolari sono stati presentati a novembre dello scorso anno; sono gadget perfetti per atleti e sportivi, in quanto vantano una vestibilità unica grazie alle ali flessibili che permettono un ancoraggio nell’orecchio davvero unico. Ci sono gommini in silicone, features di Apple, modalità trasparenza, audio spaziale e c’è anche il chip H1 per l’accoppiamento rapido fra device. Non manca il supporto a “Ehy Siri”.

Pensate che queste colorazioni sono piaciute così tanto agli utenti che sono andate Sold Out in pochissime ore presso moltissimi Apple Store online.

Se volete provarli (nelle tinte più canoniche) questo è il link diretto per l’acquisto su Amazon. Sono in sconto a 199,00€ al posto di 229,00€.

