Hai sempre desiderato giocare a BattleField V? La versione per PC è in offerta su Amazon a soli 14,99€. Il ribasso del 70% provoca uno sconto di 35,00€ che rende l'acquisto un affare.

Il codice da riscattare viene fornito al termine dell'acquisto.

Battlefield V: torna in hype il videogame

BattleField V Definitive Edition è la versione con contenuti aggiuntivi del titolo. Disponibile in questa versione dedicata ai players su PC, il gioco può essere scaricato immediatamente da Origin mediante il codice download da riscattare.

Con la rivelazione del trailer del nuovo capitolo di questa serie, molti giocatori hanno sentito l'impulso di acquistare il precedente. Appartenente al genere sparatutto in prima persona ed è sviluppato da Electronic Arts.

In particolar modo, la trama del gameplay si snoda in quelle che sono le ambientazioni della Seconda Guerra Mondiale. La campagna, nello specifico, riprende il sistema del gioco 1 andando a snodarsi in quattro storie diverse che vedono punti di vista differenti sul conflitto.

L'intera storia può esser vissuta in modalità single player, ciononostante sono disponibili anche due ulteriori modalità che sono multigiocatore e Battle Royale (Firestorm).

La Definitive Edition offre la possibilità di:

aver tutti i contenuti di gioco sbloccati fin da subito.

Poter scegliere tra tutti gli Élite dalla prima partita;

dalla prima partita; sbloccare 84 varianti mimetich e;

e; ottenere 8 tenute per i soldati dell'Anno 2;

per i soldati dell'Anno 2; sbloccare 2 skin per le armi dell'Anno 2;

per le armi dell'Anno 2; ottenere 2 personalizzazioni per i veicoli;

per i veicoli; collezionare 33 ricompense legate al capitolo dell'Anno 1.

BattleField V Definitive Edition è disponibile solo per oggi su Amazon a 14,99€. Acquistalo e ricevi il codice sconto con cui riscattare il gioco su Origin. Per trovarlo basta visitare il tuo profilo e seguire le indicazioni fornite da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames