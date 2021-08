Sei in cerca di divertimento? Allora non puoi non acquistare BattleField V per il tuo PC. Il gioco in download immediato è disponibile su Amazon a un prezzo che è un affare: solo 4,99€. Hai letto bene, lo ricevi immediatamente e lo paghi il 90% in meno del prezzo di listino. Insomma, se questo non è pazzesco, dimmi tu cos'è.

Battlefield V: un gioco da vivere tutto d'un fiato

Tra i titoli più amati a tema guerra non può mancare lui, BattleField V. Con l'uscita del nuovo capitolo questo autunno, non puoi non averlo ancora giocato, soprattutto se sei interessato ad acquistare la versione 2042.

Acquistandolo ora non solo lo paghi davvero due soldi, ma lo scarichi direttamente da Origin grazie al download immediato, Ciò significa che premi “acquista” e due secondi dopo hai già la possibilità di giocarlo.

Non sai di cosa si tratta? Ovviamente di uno sparatutto in prima persona sviluppato da Electronic Arts. Con la modalità campagna vivi quattro storie differenti che hanno luogo all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia sono presenti anche la modalità multigiocatore e Firestorm che altro non è che una Battle Royale.

Questa edizione, inoltre, è la Definitive. Al suo interno trovi:

tutti i personaggi Élite;

84 varianti per le tenute mimetiche;

8 tenute dedicate ai soldati;

2 skin aggiuntive per le armi appartenenti all'Anno 2;

33 ricompense riguardati l'Anno 1;

3 personalizzazioni da applicare ai veicoli.

Pazzesco? Allora acquista la tua copia di BattleField V su Amazon a soli 4,99€. Ricevi istantaneamente il codice che riscatti su Origin. Per poter giocare devi andare prima sul sito di Origin e scaricare il launcher, ovviamente è tutto gratuito.

