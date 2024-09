Batteria scarica nel momento peggiore? Mai più con il Power Bank Baseus

Credo che a tutti sia capitato almeno una volta di rimanere con la batteria dello smartphone scarica nel momento più sbagliato possibile. Se non vuoi più rivivere questa brutta esperienza allora avvaliti di questa promozione di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il Power Bank Baseus a soli 38,35 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Proprio così, non ci sono errori e non è uno scherzo, sul prezzo originale c’è uno sconto già applicato del 36% che sommato a un ribasso del 15% porta il prezzo a terra risparmi tantissimo. Soprattutto metti le mani su un dispositivo indispensabile quando esci di casa e potrai ricaricare tutti i device che vuoi.

Power Bank Baseus: potentissimo e pratico

La migliore soluzione quando esci di casa e non sai quando rientri è sicuramente il Power Bank Baseus. Grazie alla sua potenza da 65 W è in grado di ricaricare qualsiasi dispositivo, non solo gli smartphone ma anche i tablet e alcuni laptop. Inoltre grazie le porte PD e QC la ricarica velocissima e risparmi molto tempo. E poi gode di 3 uscite che ti permetteranno di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Ha una capacità enorme da 20.000 mAh che praticamente non si scarica mai ed è in grado di ricaricare completamente fino a 4 volte uno smartphone e almeno 2 volte un tablet. Possiede un pratico display LED dove potrai vedere la percentuale della batteria residua. Ha un design abbastanza leggero, considerato la capacità che possiede, ed è molto robusto.

Non rimanere mai più con la batteria del tuo dispositivo a terra, corri ai ripari e fallo al più presto. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Power Bank Baseus a soli 38,35 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.