Batman Arkham Collection (PS4): costa POCHISSIMO su Amazon

Se sei un fan del Cavaliere Oscuro o stai cercando un nuovo videogame per la tua PlayStation 4, oggi non possiamo non consigliarti la Batman Arkham Collection. È disponibile per diverse piattaforme ma la versione per PlayStation 4 è quella in super sconto su Amazon visto che costa soltanto 24,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Parliamo di una trilogia che ti offre l’opportunità unica di vivere le avventure di Batman come mai prima d’ora. Tra le altre cose, grazie al servizio di Prime, potrai beneficiare della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Batman Arkham Collection: ecco perché comprarla

Batman Arkham Collection include tre dei giochi più acclamati della serie Arkham: “Batman: Arkham Asylum”, “Batman: Arkham City” e “Batman: Arkham Knight”. Questi titoli hanno ridefinito il genere dei giochi d’azione e avventura, visto che offrono una narrazione avvincente, un gameplay innovativo e un mondo dettagliato e immersivo. Con tre giochi in uno, avrai accesso a ore di divertimento. Ogni gioco della trilogia è stato migliorato per sfruttare al meglio la potenza della PlayStation 4. I videogame dispongono di una grafica ad alta definizione, animazioni fluide e un gameplay ottimizzato. Pensa che Lìle atmosfere cupe e dettagliate di Gotham City prendono vita come mai prima d’ora. Qui dovrai seguire Batman mentre affronta alcuni dei suoi nemici più iconici, tra cui il Joker, l’Enigmista, Harry Dent Due Facce e molti altri. Inoltre, dovrai utilizzare le abilità di detective di Bruce Wayne per risolvere misteri, sfruttando al contempo il suo arsenale di gadget tecnologici per superare ostacoli e combatti contro orde di nemici con un sistema di combattimento fluido e gratificante.

A soli 24,98€ su Amazon, la Batman Arkham Collection rappresenta un’opportunità straordinaria per ottenere tre giochi di altissima qualità a un prezzo estremamente conveniente. Questo prezzo include l’IVA e le spese di spedizione, così l’offerta sarà ancora più allettante.