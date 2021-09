Bastano 9€ per rendere smart QUALSIASI dispositivo

Anche lo desideri, lo so, non tutti i dispositivi di casa sono smart. Grazie a genialate come questa di Tapo, bastano appena 9€ circa su Amazon per cambiare le cose. Lo colleghi fra la presa a muro e quella del device e in un attimo controlli tutto con la voce (attraverso gli assistenti vocali Alexa o Google Home) oppure con lo smartphone.

Elettrodomestici, piantane e non solo: completa l'ordine al volo per portarlo a casa a prezzo ridicolo, godendo anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Non sottovalutare le prese smart: 9€ su Amazon

Ho scelto di segnalarti il modello di Tapo perché conosco benissimo il brand e so che tutti i suoi prodotti possono vantare un equilibrio fra qualità e prezzo eccezionale. Questo gioiellino, super compatto, lo colleghi alla presa a muro e – in un attimo – lo configuri attraverso l'applicazione per smartphone. In soldoni, quello che devi fare è connetterlo a Internet attraverso il WiFi.

Dopodiché, decidi quale dispositivo vuoi rendere intelligente. La piantana? Il condizionatore? Il ventilatore? La macchina del caffè? Qualsiasi cosa, insomma. Basterà collegarlo alla presa smart di Tapo e funzionerà perfettamente.

A questo punto, puoi decidere come accendere o spegnere il dispositivo. Usando l'applicazione per smartphone oppure sfruttando gli assistenti vocali Alexa e Google Home?

Insomma, una manciata di minuti e il tuo prodotto preferito diventa smart e puoi gestirlo da qualsiasi angolo del mondo. Non perdere l'occasione di prendere questo gioiellino in gran sconto su Amazon a 9,99€ appena: completa rapidamente l'ordine, prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.