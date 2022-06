Bastano 9€ per questo condizionatore di design: consuma (quasi) ZERO

Un condizionatore di design a consumo energetico bassissimo, bellissimo nel design e praticissimo da usare in un sacco di occasioni. Complici le occasioni Amazon del momento, puoi fare un incredibile affare e portarlo a casa a 9,99€ appena. Per approfittarne dovrai essere veloce però: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Condizionatore di design a prezzo pazzesco su Amazon

Un prodotto che, è bene specificarlo, non è pensato per ghiacciare enormi ambienti. Tutt’altro: si tratta di un dispositivo compatto, che è perfetto per raffrescare la zona intorno a dove deciderai di posizionarlo. Super semplice da utilizzare, puoi sfruttarlo semplice ventilatore oppure utilizzare la funzione di raffrescatore/condizionatore, aggiungendo semplicemente i contenitori per l’acqua ghiacciata nell’apposito alloggiamento.

Per finire, questo dispositivo è anche dotato di pratico filtro d’aria. Questo significa che è assolutamente in grado di ripulire l’aria, prima di rimandarla in circolo. Oltre a essere molto bello sotto il punto di vista estetico, questo gioiellino integra una sorpresa finale. Infatti, è dotato di luce LED, che ti permetterà di sfruttare il dispositivo anche come luce da notte.

Rinfresca la tua estate con questo condizionatore di design a bassissimo consumo energetico, che alimenti con qualsiasi porta USB. A questo prezzo, puoi toglierti uno sfizio investendo pochissimo. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 9,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.