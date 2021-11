Bastano 7€ per lo smartwatch nuovo: FOLLIA Amazon

Con le occasioni nascoste su Amazon, puoi portare a casa uno smartwatch a meno di quanto pagheresti una pizza. Questo wearable, super completo e dotato di ampio display, lo prendi a 7€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “WVA6MVMY”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma sii rapido: pochissime scorte.

Smartwatch in gran sconto su Amazon

Un prodotto base di gamma, naturalmente, ma non per questo non completo. Un dispositivo che lasci al polso tutto il giorno e lo usi per diverse attività. Ad esempio, puoi leggere rapidamente le notifiche ricevute sullo smartphone oppure sfruttarlo per l'attività fisica (conteggio calorie, passi e distanza).

Infine, è anche un metro per la salute: battito cardiaco, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna e monitoraggio della qualità del riposo notturno. Tutto a portata di polso.

Insomma, uno smartwatch perfetto per il quotidiano. Un wearable che porti a casa a prezzo ridicolo adesso: scegli il colore che preferisci, mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “WVA6MVMY”. In questo modo, lo porti a casa a 7€ circa appena e godi anche di spedizioni gratis.