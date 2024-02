Bastano 76€ per lo smartphone di Blackview INDISTRUTTIBILE: spettacolare

Lascia che indovini: si è rotto l’ennesimo smartphone perché, incredibilmente, cadono e ti si rompono tutti. Di conseguenza, naturalmente, non sei propenso a spendere enormi cifre per acquistarne uno nuovo. Non sentirti solo, è qualcosa che succede a molta più gente di quanto pensi. Semplicemente, magari per motivi specifici come quelli legati al lavoro, hai bisogno di un dispositivo che riesca a gestire bene situazioni particolari come cadute accidentali, contatto con acqua e polvere, temperature molto elevate oppure particolarmente basse e non solo.

Quello che ti serve è un rugged phone! In questo momento su eBay c’è in sconto un ottimo modello di Blackview, che unisce resistenza, prestazioni ed eccezionale prezzo. Infatti, ti basta metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice sconto ” PIT10PERTE2024 “. Lo prendi a 76€ circa appena lo ricevi in modo veloce è gratuito, nell’arco di pochi giorni. Fai in fretta: solo pochi pezzi rimasti a disposizione.

Come anticipato, oltre a essere super robusto e resistente, questo dispositivo strizza anche l’occhio alle prestazioni. Infatti, è ben noto che – solitamente – questa tipologia di device non vanta schede tecniche di altissimo livello. In questo caso però, grazie al grande lavoro di ottimizzazione fra hardware e software, a disposizione avrai un dispositivo Android prestante, in ogni occasione.

Oltre a essere super robusto e resistente, come risultato dai 10 test di resistenza che questi modelli passano, a bordo di questo eccellente rugged phone di Blackview c’è anche una gigantesca batteria da ben 5580 mAh. Insomma: tutta sostanza!

Per averlo a 76€ circa appena da eBay, semplicemente mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – inserisci il codice sconto ” PIT10PERTE2024 “. Lo ricevi senza alcun costo aggiuntivo, in breve tempo. Sii rapido però: le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.