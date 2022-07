Bastano 5€ per il faro solare 240 LED LUMINOSISSIMO: solo Amazon

Un faro solare con 240 LED, potente e super luminoso, con consumo energetico pari a zero in bolletta. Un punto luce in qualsiasi angolo del giardino o anche in balcone, se preferisci.

Incredibilmente semplice da installare, non ci sono cavi perché è tutto integrato. Infatti, il dispositivo è dotato di pannello solare e batteria ricaricabile: tutto quello che serve per alimentare la lampada al meglio.

Non perdere l’occasione di portarla a casa a 5€ circa appena. Tutto quello che devi fare è accaparrarti la scorta da 4 pezzi a 20€ circa appena, approfittando dello sconto del 50%: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ZT7ZUMND”. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità in promozione è limitatissima.

Faro solare 240 LED a prezzo pazzesco su Amazon

Incredibilmente facile da installare, basta una vite o un chiodino dove deciderai di posizionarlo. L’importante è accertarsi che il pannello fotovoltaico sia ben esposto alla luce solare. In questo modo, potrà ricaricare la batteria al meglio. Quest’ultima, al calare del buio, si occuperà di alimentare in modo automatico i LED integrati.

I sensori integrati regoleranno in modo completamente automatico il funzionamento del prodotto. Scegli fra le 3 modalità di funzionamento quella che preferisci, il sensore di movimento si occuperà del resto. Perfettamente resistente al contatto con l’acqua, non ci saranno problemi a lasciarli in giardino.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo eccezionale fare solare da 240 LED in gran sconto su Amazon a 5€ circa appena al pezzo. Tutto quello che devi fare è risparmiare il 50% sulla scorta da 4 pezzi: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ZT7ZUMND”. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promo è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.