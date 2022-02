Bastano 4€ per questa videocamera compatta FHD con batteria integrata

Tempo di togliersi uno sfizio tech con pochi spiccioli da Amazon. Questa videocamera compatta, con sensore FHD dotato di visione notturna, la prendi a 4€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Un dispositivo così piccolo da poter essere nascosto con facilità, magari per semplificare la sicurezza di casa e non solo: grazie al funzionamento tramite batteria integrata, puoi portarla e posizionarla praticamente ovunque.

Videocamera compatta: versatile, utile e super economica

Un prodotto pensato per essere usato con discrezione. Per questo risulta pratica per la videosorveglianza di casa. Puoi agevolmente nasconderla ed eventuali intrusi non la noteranno. Allo stesso modo, sfruttando gli accessori in dotazione, puoi sfruttarla per effettuare riprese in giro e conservare i tuoi ricordi. Le riprese sono salvate direttamente su microSD, da inserire nell’apposito alloggiamento e non inclusa in confezione.

Come anticipato, questo gioiellino è anche dotato di visione notturna. Se c’è poca luce non è un problema perché le riprese vengono comunque nitide grazie ai sensori infrarossi.

Insomma, un prodotto compatto super comodo, utile e ora incredibilmente economico su Amazon. Non perdere l’occasione di portare a casa una videocamera compatta con sensore FHD a 4€ circa appena e spedizioni addirittura gratuite. Completa l’ordine al volo per approfittarne, sono certa che le scorte dureranno pochissimo.