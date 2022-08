Bastano 3€ per questo porta carte di credito UNICO (Amazon)

Questo spettacolare porta carte di credito è un vero e proprio sfizio, che da Amazon puoi toglierti a cuor leggero. Sembra una valigia, ma in miniatura. Lo apri e puoi inserire le tue carte di credito all’interno: rimarranno al sicuro e ben protette.

Puoi accaparrartelo a 3€ circa appena e le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Completa l’ordine al volo per averlo a mini prezzo, finirà subito.

Un porta carte di credito di design: una piccola valigia

Esteticamente unico nel suo genere, è un gadget assolutamente sfizioso. Realizzato in materiale rigido, è pensato per custodire le tue carte in modo che rischino di rovinarsi, spezzarsi o piegarsi.

Compatto e leggero, puoi metterlo in zaino, in borsa o dove preferisci, senza aver paura di romperlo o rovinarlo. Essendo rigido, non ci saranno problemi. Ancora, il design da “micro valigia” proprio non passa inosservato: è bellissimo da vedere.

Togliti uno sfizio a cuor leggero da Amazon con questo porta carte di credito a prezzo ridicolo. Completa l’ordine rapidamente per averlo a 3€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma dovrai essere veloce. A questo prezzo, rimarrà disponibile per pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.