Bastano 3€ e il potenziale dello smartphone ESPLODERÀ: 10 cose da provare

Sfruttando la porta USB C del tuo smartphone, insieme a questo assurdo accessorio, potrai far esplodere il suo potenziale. Praticamente, diventerà molto simile a un PC!

Il funzionamento di questo prodotto è semplicissimo: di base, ti permetterà di ottenere una porta USB A, ovvero standard, quella che c’è sui computer! Curioso di sapere cosa ti permetterà di fare? Ecco 10 validissimi esempi:

Trasferimento di file: Puoi collegare una chiavetta USB o un hard disk esterno al tuo smartphone per trasferire file da e verso il tuo dispositivo. Questo è particolarmente utile quando sei in viaggio e non hai accesso a un computer. Collegamento di una tastiera o di un mouse: Se devi scrivere un lungo documento o un’email sul tuo smartphone, puoi collegare una tastiera USB per digitare più comodamente. Allo stesso modo, puoi collegare un mouse per navigare con più facilità. Collegamento di una fotocamera: Se sei un fotografo, puoi collegare la tua fotocamera DSLR al tuo smartphone per visualizzare e modificare le tue foto sul posto. Collegamento di una scheda di memoria: Se la memoria del tuo smartphone è piena, puoi collegare una scheda di memoria tramite un lettore di schede USB per espandere lo spazio di archiviazione. Collegamento di un controller di gioco: Se sei un gamer, puoi collegare un controller di gioco USB al tuo smartphone per una migliore esperienza di gioco. Collegamento di un microfono esterno: Se registri audio o video sul tuo smartphone, puoi collegare un microfono esterno per una migliore qualità del suono. Collegamento di una stampante: Se hai bisogno di stampare un documento direttamente dal tuo smartphone, puoi collegare una stampante USB. Collegamento di un lettore di codici a barre: Se gestisci un negozio o un magazzino, puoi collegare un lettore di codici a barre al tuo smartphone per semplificare la gestione dell’inventario. Collegamento di un’interfaccia musicale: Se sei un musicista, puoi collegare un’interfaccia musicale USB al tuo smartphone per registrare e mixare la tua musica. Ricarica di altri dispositivi: Puoi utilizzare il tuo smartphone come power bank per ricaricare altri dispositivi USB, come un altro smartphone o un set di cuffie wireless.

Ricorda, le possibilità sono infinite con un adattatore USB OTG come questo!

