Bastano 3,99€ per il kit con 4 adattatori USB: assolutamente DA AVERE (-55%)

Questa è la classica occasione da prendere al volo, finché dura. Un kit composto da ben 4 pezzi di adattatori USB perfetti da utilizzare per ottenere il massimo da smartphone, tablet e PC. All’interno del set, troverai:

microUSB a USB C;

USB C a microUSB;

USB A a USB C;

USB C a USB A.

Ci sono tutti quelli che potrebbero servirti per collegare le tue periferiche, praticamente. Potrai, ad esempio, abbinare mouse e tastiere al tuo smartphone. Non perdere l’occasione di fare un affare eccellente: spunta il coupon in pagina e prendi il set a 3,99€ appena da Amazon. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Pratici, compatti e pronti a tornare utili in una marea di contesti. Puoi sfruttarli praticamente con la totalità dei tuoi dispositivi, utilizzando le periferiche senza problemi, passando da un device all’altro.

Un kit di adattatori USB super completo che – a questo prezzo – è praticamente un regalo. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prendere l’intero set a 3,99€ appena da Amazon. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapidissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.